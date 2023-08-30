В Буньоле прошла помидорная битва в связи с ежегодным фестивалем

Фестиваль "Томатина" проводится в городе уже 78 лет

МАДРИД, 30 августа. /ТАСС/. Жители испанского города Буньоль (автономное сообщество Валенсия) провели масштабную битву помидорами в честь фестиваля "Томатина" (La Tomatina), который проводится в городе вот уже 78 лет.

Мэр города Вирджиния Санс отметила, что "Томатина" - "безопасный и веселый" праздник. Председатель правительства Валенсии Карлос Масон, который наблюдал за битвой с балкона, заявил, что в следующем году он намерен "прийти на мероприятие в купальном костюме и провести праздник на улице".

Во время "Томатины" после специального сигнала всем желающим разрешено бросать друг в друга помидоры. Большинство участников одеваются в белую одежду, чтобы красный цвет был лучше виден на ней. За все годы проведения "Томатины" не произошло ни одного несчастного случая.

В этом году помидоры для мероприятия обошлись городским властям в два раза дороже, чем в прошлом. Их стоимость составила €30 тыс. В празднике приняли участие около 20 тыс. человек, среди которых были не только жители Испании, но также Индии, США, Австралии и Японии.

Ежегодно в последнюю среду августа во время помидорной битвы участники "расстреливают" более 150 тонн томатов. Красочное сражение начинается в 11:00 по местному времени (12:00 мск) и транслируется по телевидению и в социальных сетях. Сам фестиваль длится целую неделю, в течение которой выступают различные музыкальные коллективы, организуют танцы и пускают фейерверки.