В Московском зоопарке родился детеныш большой панды

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что рождение детеныша важно для страны и всего природоохранного сообщества

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды! Это уникальное и очень редкое событие - результат слаженной работы наших специалистов и китайских коллег", - написал Собянин.

По его словам, панды - национальный символ и достояние Китая. При усилиях китайского правительства популяция панд выросла до 2,6 тыс. особей, из которых около 1,9 тыс. обитают в природе. То, что животных передали России, является знаком большого доверия.

Мэр напомнил, что панд привезли в Москву в 2019 году. К приезду Жуи и Диндин обновили вольеры, а сотрудники обучались в китайском питомнике панд.

Весной 2023 года подросших панд познакомили друг с другом. Для этого пригласили эксперта по размножению больших панд из Китая. Мэр Москвы отметил, что рождение детенышей - знаковое событие для России и природоохранного сообщества мира.