В Венгрии не согласны с изложением событий 1956 года в новом российском учебнике истории

В Будапеште заявили, что для венгерских властей оценка тех событий настолько очевидна, что участвовать в каких-либо дискуссиях на эту тему они просто не хотят

БУДАПЕШТ, 30 августа. /ТАСС/. Правительство Венгрии не согласно с версией событий 1956 года, изложенной в новом российском школьном учебнике истории, но не считает нужным обсуждать с кем-либо этот вопрос. Как заявил госсекретарь по вопросам двусторонних отношений в МИД Венгрии Тамаш Менцер, для венгерских властей оценка тех событий настолько очевидна, что участвовать в каких-либо дискуссиях на эту тему они просто не хотят.

"В 1956 году венгерский народ восстал против коммунистической диктатуры. Это ясный, недвусмысленный факт, не подлежащий обсуждению. Любое утверждение об обратном является ложным. То, что произошло, настолько очевидно, что мы не будем ни с кем вступать в дискуссию по этому поводу", - отметил Менцер на запрос интернет-издания Origo, обратившегося в МИД Венгрии за комментариями относительно описания событий 1956 года в российском учебнике для школьников старших классов.

Страницы из учебника

Венгерские СМИ уделили этой теме повышенное внимание и опубликовали фотокопии страниц из учебника, где рассказывается, что в 1956 году в стране начались демонстрации протеста, участники которых критиковали правительство и "его просоветскую ориентацию", требуя выхода Венгрии из Организации Варшавского договора. "С полным основанием полагая, что катализатором венгерского кризиса стали действия западных спецслужб и поддерживаемой ими внутренней оппозиции, СССР ввел в Венгрию войска и помог венгерским властям подавить выступление", - написали авторы.

Они также напомнили, что "восставшие радикалы, среди которых было немало бывших бойцов вооруженных формирований еще фашистской Венгрии, "отметились" в ходе восстания не только вандализмом против советских памятников и символов, но и многочисленными убийствами представителей Венгерской партии трудящихся, сотрудников органов правопорядка и членов их семей". "Жертвами зверских расправ становились даже солдаты-срочники, охранявшие режимные объекты", - говорится в учебнике. В качестве иллюстрации к этому тексту напечатана фотография, на которой запечатлен снесенный в 1956 году памятник Иосифу Сталину в Будапеште.

Публикации в печати и ответ посольства

Книга, по которой будут учиться российские школьники, вызвала критику в леволиберальных венгерских СМИ и со стороны оппозиционных политиков, в том числе депутата парламента от партии "Моментум" Мартона Томпоша. Они сочли, будто в новом российском учебнике события 1956 года названы чуть ли не "фашистским" мятежом. Посольство России в Венгрии сообщило, что получило несколько просьб прокомментировать эти публикации, и выступило по этому поводу со своим комментарием.

"Начнем с того, что, к сожалению, прозвучавшая в наш адрес критика основывается на материале одного из венгерских новостных порталов, который, возможно, с умыслом, а возможно, по незнанию воспользовался в качестве источника информации и сопутствующего политического нарратива базирующимся в Латвии интернет-изданием Meduza (признано в РФ нежелательной организацией - прим. ТАСС), которое специализируется на подготовке и распространении антироссийских фейков, за что оно вполне заслужено было признано в России иностранным агентом", - говорится в сообщении посольства на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Отмечается, что "в этом материале, в частности, содержатся вырванные из контекста и заведомо поданные в негативе для российской позиции оценки событий 1956 года в Венгрии". Как сообщили дипломаты, они пока не видели нового учебника, но ни один из известных им проектов этой книги "не называет "революцию 56 года" "фашистской". "Все это напомнило нам детскую игру в "испорченный телефон", когда по цепочке какое-то слово или фраза передается "на ушко" соседу, а на выходе получается совсем не то, что было сказано вначале", - указало посольство.

Оно заверило, что "в современной России с неизменным уважением относятся к исторической памяти венгерского народа, признают наличие сложных вопросов в нашей совместной истории, к которым справедливо причисляют события 1956 года". "Поэтому мы всегда очень осторожно и внимательно подходили к их оценке, противостояли попыткам эксплуатировать их в политических целях, комментировать события прошлого с позиций сегодняшнего дня вне существовавшего в тот момент исторического контекста. Мы в равной степени не приемлем и конъюнктурного переписывания истории, вычеркивания из нее неудобных фактов, замалчивания роли ее активных участников. Здесь принципиально важно опираться на архивные материалы, свидетельства современников", - отметило диппредставительство.

Приглашение в "Дом террора"

Посольство также сочло необходимым ответить оппозиционному политику из партии "Моментум" на его шутливое приглашение посетить будапештский "Дом террора" - музей истории политических репрессий, осуществлявшихся в Венгрии в период социализма. В нем есть большой отдел, посвященный событиям 1956 года и устроенным после этого судебным процессам над их участниками. "Представленная в этом музее экспозиция хорошо нам известна и, как нам представляется, вряд ли может служить предметом для такого рода неуместного "юмора". Но оставим это на совести г-на М. Томпоша", - написали российские дипломаты.

В 1990-е годы президент СССР Михаил Горбачев, а затем президент России Борис Ельцин дали принципиальную оценку трагическим событиям 1956 года, расценив их как вмешательство во внутренние дела Венгрии и осудив действия советского руководства. В 2006 году президент России Владимир Путин во время визита в Венгрию возложил цветы к памятнику жертвам тех событий в Будапеште. На встрече с представителями парламентских партий российский лидер сказал тогда, что российские граждане "чувствуют сострадание и моральную ответственность" за трагические события 1956 года, хотя "сегодняшняя Россия не имеет ничего общего с действиями СССР". При этом Путин подчеркнул, что, не забывая о прошлом, нужно смотреть в будущее и объединять усилия по защите демократических ценностей, чтобы на этой базе развивать отношения между странами.

Как сообщило Минпросвещения, новые учебники по истории для 10-11-х классов будут использоваться с 1 сентября. Издание состоит из четырех книг: "История России" (10-й класс), "Всемирная история" (10-й класс), "История России" (11-й класс) и "Всемирная история" (11-й класс). Авторами учебников по истории России выступили помощник президента РФ Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов, авторами учебников по всеобщей истории - Мединский и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.