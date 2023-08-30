В честь 150-летия открытия Земли Франца-Иосифа выпустили конверты и открытки

Тираж филателистической продукции - 100 тыс. экземпляров конвертов, сообщили в пресс-службе Почты России

АРХАНГЕЛЬСК, 30 августа. /ТАСС/. Конверты и открытки с изображением Земли Франца-Иосифа выпущены в честь 150-летия со дня открытия архипелага, сообщает пресс-служба Почты России (макрорегион "Северо-Запад").

30 августа 1873 года австро-венгерская экспедиция под руководством Юлиуса Пайера и Карла Вайпрехта открыла архипелаг, который они назвали Землей Франца-Иосифа. Первой увиденной землей стал мыс, названный Тегетхоф в честь корабля экспедиции "Адмирал Тегетхоф".

"30 августа почта выпустила в обращение конверты с литерой "А" и открытки с литерой "В" с изображением архипелага Земля Франца-Иосифа. Тираж филателистической продукции - 100 тыс. экземпляров конвертов", - указано в сообщении.

На конверте изображен айсберг, дрейфующий в водах вблизи полярного архипелага. На открытках размещены фотографии арки изо льда, мыса Тегетхоф и семейства белых медведей: мама-медведица и двое медвежат. Дополнительно к выпуску филателистической продукции изготовлен специальный штемпель.

Церемония специального гашения прошла в визит-центре национального парка "Русская Арктика", в состав которого входит Земля Франца-Иосифа. Первыми оттиск штемпеля на почтовые марки поставили директор национального парка Александр Кирилов и директор УФПС Архангельской области Александр Балакшин. Памятный художественный штемпель с датой гашения "30 августа 2023 года" будет действовать один день.

На острове Гукера Земли Франца-Иосифа расположено самое северное в мире почтовое отделение.

О нацпарке

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля. Территория нацпарка является одной из самых труднодоступных не только в России, но и в мире.