В Таджикистане представили созданную при поддержке РФ платформу для профподготовки

Речь идет о платформе kasb.tj

ДУШАНБЕ, 30 августа. /ТАСС/. Сотрудники генконсульства России и Программы развития ООН (ПРООН) по Согдийской области представили в Худжанде созданную при поддержке РФ интернет-платформу для профессиональной подготовки жителей Таджикистана. Об этом сообщила пресс-служба генконсульства.

"Сотрудники генерального консульства России в Худжанде совместно с представителями ПРООН по Согдийской области приняли участие в семинаре, посвященном презентации интернет-платформы kasb.tj, которая позволяет проходить курсы профподготовки для жителей Таджикистана", - говорится в сообщении.

В генконсульстве отметили, что мероприятие прошло в рамках проекта ПРООН "Активизация экономического восстановления от последствий COVID-19 посредством улучшения благосостояния, возможностей для трудоустройства и продвижения регионального сотрудничества в Ферганской долине", финансируемого правительством России. Портал предоставляет возможность жителям республики выбрать профессию, по которой они хотят пройти подготовку, найти контакты центра обучения, а также ознакомиться с условиями и необходимыми документами.

Россия выделила $2 млн на проект ПРООН по содействию социально-экономическому развитию районов Таджикистана в Ферганской долине в посткоронавирусный период. Он направлен на улучшение условий жизни и ведения бизнеса, в том числе за счет наращивания трансграничного сотрудничества с Узбекистаном и Киргизией, обмена передовым опытом между странами Центральной Азии.