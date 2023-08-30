Проезд у консульства Польши в Гродно получил имя заявившего об убийствах мигрантов солдата

Военнослужащий 16-й Поморской механизированной дивизии Вооруженных сил Польши Эмиль Чечко 16 декабря 2021 года перешел границу и попросил убежища в Белоруссии из-за несогласия с жесткой политикой Варшавы в отношении мигрантов

МИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Проезд в районе находящегося в Гродно генерального консульства Польши назван в честь польского военнослужащего Эмиля Чечко, раскрывшего информацию о массовых убийствах силовиками республики мигрантов на границе с Белоруссией. Об этом сообщил местный телеканал "Гродно плюс".

"В Гродно появились новые элементы улично-дорожной сети. Такое решение приняли депутаты городского совета депутатов на прошедшей сегодня сессии. <...> Также дали новое название проезду от улицы Буденного между домами 46 и 48 до улицы Ожешко между домами 47 и 49 - проезд Эмиля Чечко", - говорится в сообщении.

Генеральное консульство Польши в Гродно находится по адресу: улица Буденного, дом 48а.

Военнослужащий 16-й Поморской механизированной дивизии Вооруженных сил Польши Эмиль Чечко 16 декабря 2021 года перешел границу и попросил убежища в Белоруссии из-за несогласия с жесткой политикой Варшавы в отношении мигрантов. Он раскрыл информацию, что во время его службы на границе в июне 2021 года польские силовики могли убить до 700 мигрантов.

17 марта 2022 года Чечко нашли мертвым по месту проживания в Минске. Белорусские эксперты тогда не исключали насильственного характера смерти. 5 мая Чечко похоронили на польском военном кладбище в Вилейском районе Минской области.