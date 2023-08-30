Аттракционы в 21 парке Москвы будут работать бесплатно 9-10 сентября

Попасть на аттракционы можно в порядке живой очереди, предварительная регистрация не потребуется

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Почти 260 аттракционов в 21 московском парке культуры и отдыха будут работать бесплатно для детей и взрослых в День города, 9 и 10 сентября. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"В День города в московских парках можно будет бесплатно покататься на аттракционах. За это проголосовали москвичи во время тестового голосования перед предстоящими выборами. <...> Москвичи и гости столицы смогут покататься на 258 аттракционах в 21 парке, подведомственном столичному департаменту культуры", - значится в публикации.

Попасть на аттракционы можно в порядке живой очереди, предварительная регистрация не потребуется.

"Перечень парковых территорий, задействованных в акции: Московский зоопарк; парк Дружбы; парк "Северное Тушино"; Бабушкинский парк; ландшафтный парк "Митино"; Таганский парк; усадьба Воронцово; парк "Красная Пресня"; парк "Ангарские пруды"; Лианозовский парк; этнографическая деревня "Бибирево"; парк у прудов "Радуга"; Перовский парк; Измайловский парк; парк "Сокольники"; парк 50-летия Октября; парк "Фили"; музей-заповедник "Царицыно"; парк "Кузьминки"; музей-заповедник "Коломенское"; Парк Горького", - уточняется на сайте.

25 августа в столице проходило тестовое голосование перед сентябрьскими выборами мэра Москвы. Горожанам предлагали ответить на вопрос: "Какое мероприятие для жителей Вы бы выбрали на День города?". Большинству понравился вариант "Бесплатные городские аттракционы для детей дошкольного и школьного возраста в парках города".