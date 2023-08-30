МГИК заявил об увеличении числа иностранных студентов на 30% в 2023 году

Ректор вуза Екатерина Кудрина уточнила, что в настоящее время там обучаются 200 студентов из 19 стран

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Число иностранных студентов в Московском государственном институте культуры (МГИК) в этом году выросло на 30%, сообщила ректор вуза Екатерина Кудрина.

"Количество студентов выросло у нас на 30% из иностранных государств, будем стремиться и дальше к установлению этих отношений", - сказала она на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам приемной кампании в творческие вузы.

Кудрина уточнила, что в настоящее время в вузе обучаются 200 студентов из 19 стран. Наиболее востребованные направления среди них - музыкальное искусство эстрады, дирижирование, режиссура театра, хореографическое искусство.

Кроме того, МГИК начинает активную работу со странами Африки, добавила Кудрина. Уже подписаны соглашения с Республикой Чад и Сенегалом.