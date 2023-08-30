В Подмосковье сформировали типовые комплекты газового оборудования для домовладения

Оператор газификации установил "специальную цену - на котел, бойлер, плиту"

ДОМОДЕДОВО /Московская область/, 30 августа. /ТАСС/. Газораспределительная компания Подмосковья "Мособлгаз" сформировала типовые комплекты газового оборудования для домовладения, стоимость которых укладывается в размер государственной субсидии льготным категориям граждан.

Генеральный директор "Мособлгаза" Игорь Баранов показал эту продукцию премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в ходе посещения передвижного офиса социальной газификации. "В рамках президентского проекта по поручению губернатора мы создали типовые проекты для жителей, которые не требуют большой подготовки. Стоит 77 тыс. рублей. В Подмосковье 1 тыс. льготных подключений для 10 категорий граждан - полностью компенсируется стоимость. По сути - в ноль", - сказал Баранов.

Губернатор области Андрей Воробьев отметил, что оператор газификации установил "специальную цену - на котел, бойлер, плиту".

Баранов также представил Мишустину новое решение подмосковных газовиков - подвесной газовый котел, который крепится на стену дома с внешней стороны. "На мой взгляд, это будущее. Для того чтобы газ зашел в дом, нужно дом готовить. Мы сюда поместили котел, счетчик, обогреватель, пульт управления. Мы вешаем это на фасад. Во-первых, это для жителей минимальные затраты. А самое главное, что газ в дом не заходит - безопасно", - уточнил гендиректор компании.

"Если этого нет, то ты должен соблюдать правила газовой безопасности, и это большие затраты - если не миллион рублей, то около того", - добавил Воробьев.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в субъектах Российской Федерации реализуется программа социальной газификации ("догазификации"), в соответствии с которой в газифицированных населенных пунктах строительство газопроводов до границ участков граждан осуществляется без привлечения их средств. В Московской области газификацию осуществляет организация АО "Мособлгаз". Как отметили в газовой компании, "Мособлгаз" при строительстве газораспределительных сетей и подключении домовладений применяются материалы и комплектующие отечественного производства.

"Ключевая в нынешних реалиях задача - это импортозамещение. Мы сейчас строим (газораспределительные сети - прим. ТАСС) полиэтиленом. Производим полиэтилен здесь, в Подмосковье в Климовске. Регуляторные пункты тоже все отечественные", - отметил Баранов.

Компания разработала собственную марку газового оборудования Moguchi, в линейке которого представлено пять моделей котлов и две модели водонагревателей разной мощности. Также есть возможность установить прибор учета газа со смарт-картой ("умный счетчик" дистанционно передает показания, а пополнить смарт-карту можно не выходя из дома онлайн в мобильном приложении или в личном кабинете на сайте "Мособлгаза").

В Московской области разработана и внедряется система "Безопасный дом", которая состоит из датчиков газовой безопасности (определяют наличие природного и угарного газа), клапана и GSM-модуля и в случае, если опасной концентрации газа подача прекратиться автоматически, а на телефон абонента придет push-уведомление о произошедшем. Сообщение об аварийной ситуации автоматически попадет в диспетчерский центр "Мособлгаза" и будет передано аварийной бригаде.

"Мы давно занимаемся газовой безопасностью. В проекте, который мы сейчас тестируем в Подмосковье, датчик утечки загазованности зацепили на модем и тем самым мы выключаем человеческий фактор - наша аварийная служба сразу принимает это в работу", - сказал глава "Мособлгаза". В свою очередь Мишустин поддержал этот подход, а вице-премьер Александр Новак дополнил, что вопрос безопасности, который инициировала Московская область относительно изменения в законодательство, были поддержаны правительством и президентом и уже были внесены изменения в законодательство.

Льготы на социальную газификацию

В Подмосковье действуют льготы на социальную газификацию. Мера поддержки включает компенсацию стоимости проведения работ внутри участка и приобретения газового оборудования. Воспользоваться льготами могут отдельные категории граждан в том числе: семьи, получающие пособия на ребенка до 16 лет; труженики тыла, инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной войны, вдовы Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком "Житель осажденного Севастополя", "Жителю блокадного Ленинграда"; члены семьи участников и ветеранов Великой Отечественной войны; мобилизованные граждане или члены их семьи; ветераны боевых действий; многодетные семь, определенные категории пенсионеров и другие.