30 августа, 15:53

На западе Москвы на 60 суток закрыли хостел из-за нарушений санэпиднорм

В хостеле не соблюдали требования, предъявляемые к хранению чистого и грязного белья, также не предоставили документацию, о прохождении сотрудниками медицинских осмотров

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Хостел на западе Москвы закрыли на 60 суток из-за выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"При проведении территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Москве в ЗАО внеплановой выездной проверки хостела, расположенного в многоквартирном жилом доме по адресу: Москва, Кутузовский проспект, д. 22, выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. <...> Дорогомиловский районный суд города Москвы приостановил деятельность хостела по адресу: Москва, Кутузовский проспект, д. 22 сроком на 60 суток", - говорится в сообщении.

Уточняется, что хостел был размещен на цокольном этаже, санитарное состояние помещений также признали неудовлетворительным. В хостеле не соблюдались требования, предъявляемые к хранению чистого и грязного белья, запаса чистого белья не было. Специальная одежда у сотрудников также отсутствовала, документацию, подтверждающую стирку белья, а также сведения о прохождении сотрудниками медицинских осмотров не предоставили.  

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