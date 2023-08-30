График движения поездов МЦД-1 изменится 2 сентября

График изменят для строительства Лианозово, где скоро появится обновленная станция МЦД-1 и пересадка на Люблинско-Дмитровскую линию метро

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Расписание движения поездов на Савеловском и Белорусском направлениях Московской железной дороги и МЦД-1 изменится 2 сентября. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 03:00 мск 2 сентября до 03:00 мск 3 сентября на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится расписание поездов для строительства Лианозово. На Савеловском направлении: часть поездов будет отменена, интервалы движения поездов будут частично увеличены до 1 часа, часть поездов проследует с отменой остановок. На Белорусском направлении: часть поездов будет отменена, интервалы движения поездов будут частично увеличены до получаса, часть поездов не будет останавливаться на станциях Беговая и Тестовская", - отмечается в публикации.

Кроме того, уточняется, что интервалы движения аэроэкспрессов в Шереметьево будут значительно увеличены, а большая часть рейсов отменена.

"В субботу будут по очереди закрыты пути на участке от Бескудниково до Лобни: с начала движения до 15:00 - путь в Москву, с 15:00 до окончания движения - путь в область. В это время поезда будут следовать по очереди в реверсивном режиме. Это нужно для строительства Лианозово - скоро здесь появится обновленная станция МЦД-1 и пересадка на Люблинско-Дмитровскую линию метро. Работы пройдут в выходной день когда пассажиропоток наименьший", - добавили в департаменте транспорта.

Там также предложили пользоваться для поездок в аэропорт автобусом №1195 от станции метро "Ховрино", который отправляется каждые 10 минут. Полный график движения автобусов и "Аэроэкспрессов" можно посмотреть на сайте компании, а с расписанием пригородных и городских поездов ознакомиться в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", а также в приложении и на сайте ЦППК.