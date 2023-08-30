Доля работающих среди малоимущих россиян за девять лет сократилась почти на 6%

По данным Росстата, число малоимущих жителей в трудоспособном возрасте сократилось на 5,2%

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Доля работающих россиян среди общего числа малоимущих с 2013 по 2021 год сократилась на 5,8%, а количество малоимущих жителей в трудоспособном возрасте сократилось на 5,2%. Это следует из опубликованных Росстатом итогов выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах.

Согласно данным статистической службы, в 2013 году доля занятых в экономике (работающих) малоимущих россиян составляла 32%, тогда как по итогам 2021 года она сократилась до 26,2%. Кроме того, за 9 лет доля малоимущих жителей страны в трудоспособном возрасте сократилась с 58,9% до 53,7%. Также за указанный период в числе малоимущих стало меньше россиян, получающих пенсии по старости - на 1,2%.

При этом, по данным Росстата, в России на 7,4% увеличилось число семей с детьми до 18 лет, которые вошли в категорию малоимущих. По большей части это касается тех, у кого трое и больше детей - число оказавшихся за чертой бедности выросло на 12,7%.

Из материалов статистической службы также следует, что в России увеличилась доля малоимущих, проживающих в городах - с 40,4% до 48,1%. При этом в сельской местности их число сократилось с 59,6% до 51,9%.