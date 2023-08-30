Запасы воды в Ираке достигли минимальных значений за историю наблюдений

Премьер-министр Мухаммед ас-Судани ранее заявлял, что в связи с нарастающим водным кризисом необходимо сделать этот вопрос "приоритетом в дискуссиях с соседними странами"

КАИР, 30 августа. /ТАСС/. Показатели запасов воды в Ираке достигли самых низких значений за историю существования министерства водных ресурсов республики. Об этом сообщил советник ведомства Таха Дараа.

"Ирак находится на грани серьезного водного дефицита, а показатели запасов воды в водохранилищах и плотинах являются самыми низкими за всю историю существования министерства водных ресурсов", - заявил он в комментарии агентству INA.

Ранее на этой неделе премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани подчеркнул, что в связи с нарастающим водным кризисом в стране необходимо сделать этот вопрос "приоритетом в дискуссиях с соседними странами".

На реки Тигр и Евфрат, которые берут свое начало на юго-востоке Турции, приходится около 98% всех ключевых водных ресурсов Ирака. Строительство плотин в верховьях и притоках этих рек уменьшило сток воды и привело к перенаправлению соляного потока из Персидского залива вверх по течению в реку Шатт-эль-Араб. В связи с этим решение проблемы водных ресурсов в регионе требует конструктивного диалога между Ираком, Турцией, Ираном и Сирией.