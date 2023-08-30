Путин направил приветствие участникам детского музыкального фестиваля "Белый пароход"

Президент отметил просветительскую миссию фестиваля

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям детского музыкального фестиваля "Белый пароход", подчеркнув просветительскую и духовную миссию мероприятия. Телеграмма опубликована на сайте Кремля в день отчетного гала-концерта фестиваля, который проходит в Концертном зале им. П. И. Чайковского.

"У этого масштабного, востребованного проекта крайне важная просветительская, духовная, нравственная миссия. Он объединяет на лучших сценических площадках страны одаренных ребят, столкнувшихся с жизненными трудностями, открывает перед ними двери в увлекательный мир искусства, предоставляет возможность заявить о себе, своих талантах и способностях, обрести друзей и единомышленников", - говорится в телеграмме.

Президент отметил, что фестиваль "Белый пароход" вносит значимый вклад в развитие детского творчества, содействует продвижению традиций меценатства и благотворительности, которыми во все времена славилась Россия.

Путин выразил уверенность, что нынешний концерт пройдет успешно, оставит у юных артистов и зрителей самые добрые, незабываемые впечатления. Глава государства пожелал участникам, организаторам и гостям удачи и всего наилучшего.

XVIII Всероссийский детский музыкальный благотворительный фестиваль "Белый пароход" проходит с 7 августа по 3 сентября в Москве и Санкт-Петербурге. Участие в нем примут 145 детей из 30 регионов России. 30 августа и 2 сентября Фонд поддержки творчески одаренных детей и молодежи "Белый пароход" организует концерты с участием актеров, оперных и эстрадных певцов, которые пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. Также дети отправятся на экскурсии, а еще их ждут спортивные игры и конкурсы.

О проекте

"Белый пароход" - благотворительный проект, учрежденный для поддержки музыкально одаренных детей со сложной судьбой в 2005 году в России. Его участники - музыкально одаренные дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из неполных семей, детских домов и интернатов - проходят программу музыкальной реабилитации, обучения вокалу, игре на музыкальных инструментах, работе в хоре. В финале проекта дети выступают с итоговым гала-концертом.