В Каргополе намерены реализовать проект по поддержке исторических поселений Поморья

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский сообщил, что финансирование планируется направить на восстановление исторических зданий

АРХАНГЕЛЬСК, 30 августа. /ТАСС/. Пилотный проект по развитию исторических поселений Архангельской области будут реализовывать в Каргопольском округе на юге региона, сообщает пресс-служба администрации области. Центром округа является старинный город Каргополь.

"В Каргопольском округе планируется реализовать пилотный проект по развитию исторических поселений, - говорится в сообщении. - Вопросы сохранения облика сельских населенных пунктов и создания условий для дальнейшего развития на их территории предпринимательской деятельности поможет решить региональная программа по поддержке исторических поселений".

Перспективы реализации такой программы губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в ходе рабочей встречи обсудил с главой Каргопольского округа Натальей Бубенщиковой, инициировавшей ее создание.

Финансирование планируется направить на восстановление исторических зданий в Каргополе, которые в настоящий момент никак не используются. Приведенные в порядок помещения предполагается предоставить учреждениям культуры и местным предпринимателям. "Нам нужно запустить пилотный проект и посмотреть, как эта программа будет работать. Предлагаю сделать это в Каргополе и Сольвычегодске и расписать программу на три года с ежегодным предоставлением финансирования в размере примерно 75 млн рублей. А когда у муниципалитета от реализации этой программы начнут расти доходы, то они будут полностью оставаться в местном бюджете", - приводит пресс-служба слова Цыбульского.

После обновления объекты культурного наследия планируется использовать для создания арт-резиденции для региональной ассоциации общественных организаций Каргопольского округа, гастрономического центра "Каргопольские разносолы" и размещения точек общественного питания. Также свободные помещения предполагается предоставить некоммерческим организациям и молодежным объединениям.

Каргополь - исторический город на левом берегу реки Онеги в Архангельской области, основан в 1380 году. В Каргополе проживает около 10 тысяч человек. Он известен многочисленными каменными храмами, среди которых памятники архитектуры федерального значения Христорождественский собор (1552-1562 г.г. постройки), колокольня на Соборной площади (1765-1778), Введенская церковь (1802-1810), Церковь Иоанна Предтечи (1740-1751) и другие. Каргополь - родина Александра Баранова, который был первым главным правителем русских поселений в Северной Америке в 1790-1818 г.г.