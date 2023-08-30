Белоруссия и Доминикана готовят к подписанию соглашение об отмене виз

Стороны во время переговоров уделили особое внимание развитию договорно-правовой базы сотрудничества, сообщили в Минске

МИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Белоруссия и Доминиканская Республика готовят межправсоглашение об отмене виз. Об этом по итогам встречи главы белорусского МИД Сергея Алейника с послом Доминиканы в Минске Франком Хансом Данненбергом Кастельяносом сообщила пресс-служба министерства.

"Стороны уделили особое внимание развитию договорно-правовой базы сотрудничества, в частности, подготовке к подписанию соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Доминиканской Республики об отмене виз", - говорится в сообщении.

В ходе встречи, состоявшейся по случаю завершения доминиканским дипломатом миссии в Белоруссии, были обсуждены конкретные шаги по расширению и углублению двустороннего сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах, в том числе по линии промышленности, сельского хозяйства, туризма, образования и информационных технологий.