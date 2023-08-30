В Монреале не вернут на место разбитую антирасистами статую первому премьеру Канады

Cтатуя была отреставрирована и находится сейчас на хранении

ОТТАВА, 30 августа. /ТАСС/. Власти Монреаля приняли решение не возвращать на постамент памятник первому премьер-министру Канады Джону Макдональду (1815-1891), который в августе 2020 года разбили протестующие против расизма жители города. Об этом сообщил телеканал CTV.

При этом городские власти в настоящий момент изучают вопрос, где, возможно, в будущем будет установлена статуя Макдональду. Если такое решение будет принято, то монумент будет экспонироваться в другом месте и "с более контекстной информацией" о деятельности первого премьер-министра Канады. Ранее сообщалось, что после реставрации статую вернут на место.

Оригинальный постамент, на котором с 1895 года стоял этот памятник в одном из центральных парков Монреаля, до сих пор пустует. Сама статуя была отреставрирована и находится сейчас на хранении.

29 августа 2020 года протестующие против расизма жители Монреаля осквернили памятник первому премьер-министру страны. Они привязали к нему веревку и свалили с постамента. При падении у статуи отвалилась голова. Мэр Монреаля Валери Плант тогда выразила "сожаление в связи с произошедшим актом вандализма", а премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал это "неприемлемой формой протеста против расизма". По факту случившего было инициировано расследование, но о его итогах не сообщалось.

В 2020 году в Канаде проходило много антирасистских митингов, в ходе которых в том числе осквернялись памятники отцам-основателям государства. В частности, премьер-министра Макдональда протестующие называли "архитектором геноцида коренного населения Канады".