Учителя физики предложили не учитывать баллы ЕГЭ по русскому для технических направлений

Рекомендуется также установить минимальный порог по этому предмету в 50 баллов, сообщили в МФТИ

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Участники Всероссийского съезда учителей физики предложили для поступления на инженерные, физические и технические специальности учитывать оценку ЕГЭ по русскому языку в форме "зачет - незачет". Рекомендуется также установить минимальный порог по этому предмету в 50 баллов, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского физико-технического института (МФТИ).

"Было решено рекомендовать Минобрнауки России внести следующие изменения в порядок приема в вузы РФ для абитуриентов, поступающих на обучение по инженерным, физическим и техническим направлениям и специальностям подготовки: учитывать оценку ЕГЭ по русскому языку в форме "зачет - незачет", установив пороговый балл не менее 50, предоставив вузам право его увеличения", - говорится в сообщении.

Также рекомендуется принимать на технические специальности на основании итогов ЕГЭ по математике, физике и информатике. При этом для абитуриентов, поступающих на обучение по направлению подготовки "Педагогическое образование", включающему профиль "Физика", предложено также учитывать оценку ЕГЭ по обществознанию в форме "зачет - незачет", установив пороговый балл не менее 50 и предоставив вузам право его увеличения. Конкурсную сумму баллов таким абитуриентам рекомендуют формировать из оценок ЕГЭ по математике, физике и русскому языку.

Также по итогам съезда предложили расширить инструментарий повышения профессионального уровня учителей физики за счет увеличения в профстандарте доли обязательных дисциплин физико-математического цикла, введения в ведущих физических и технических вузах России программ подготовки и переподготовки студентов с целью присвоения им квалификации "учитель физики" и введения на конкурсной основе ежегодной целевой грантовой поддержки из федерального бюджета ведущих учителей в каждом субъекте РФ.

Уточняется, что съезд также поддержал инициативу УрФУ, МФТИ и Образовательного центра "Сириус" о ежегодном проведении на Федеральной территории Сириус Международного открытого турнира юных физиков с приглашением участников из стран БРИКС.