Пассажиры воспользовались ночными маршрутами наземного транспорта Москвы более 11 млн раз

В столице работает 16 ночных маршрутов, 3 из которых - круглосуточные

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Москвичи и гости столицы совершили более 11 млн поездок на ночных маршрутах наземного транспорта за 10 лет. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"За 10 лет работы ночных маршрутов наземного транспорта ими воспользовались больше 11 млн раз", - написал мэр.

Собянин отметил, что сейчас в столице работает 16 ночных маршрутов, 3 из которых - круглосуточные. "Это не просто удобство, а необходимость. С их помощью, например, можно добраться до аэропортов Внуково, Шереметьево и всех столичных ж/д вокзалов, когда метро уже закрыто", - отметил он.

Мэр столицы добавил, что ночью автобусы курсируют между 70 районами и центром, а завершающей точкой всех маршрутов является станция метро "Китай-город", где можно сделать пересадку. По словам Собянина, пересесть бесплатно могут те, кто зарегистрировал карту "Тройка" в личном кабинете приложения "Метро Москвы".