В Ярославле пройдет вручение премии имени Пускепалиса "Поступок"

По словам члена правления благотворительного фонда поддержки и развития театра имени Федора Волкова Елены Терешковой, премией будут отмечены люди с активной гражданской позицией

ТАСС, 30 августа. Первая церемония вручения премии имени актера и режиссера Сергея Пускепалиса "Поступок" состоится 30 сентября на сцене Российского государственного академического театра драмы им. Ф. Волкова в Ярославле. Награда будет присуждена четырем лауреатам, сообщили в пресс-службе театра.

"Мероприятие состоится 30 сентября на главной сцене Волковского театра в Ярославле. В этом году премия "Поступок" будет присуждена четырем лауреатам, их имена будут оглашены на самой церемонии", - говорится в сообщении.

По словам члена правления благотворительного фонда поддержки и развития театра имени Федора Волкова Елены Терешковой, премией будут отмечены люди с активной гражданской позицией, которые в том числе помогают в развитии новых российских территорий. В пресс-службе добавили, что лауреатам вручат материальную часть премии, а также статуэтку в виде журавля, автором которой является ярославский художник Алексей Таланов.

"Символ премии "Поступок" - взлетающий журавль, бдительный хранитель мира и вестник счастья, который олицетворяет стремительность, силу и преданность своей миссии. Таким был и Сергей Пускепалис. … Важным событием в его творческой биографии стали гастроли Волковского театра на Донбассе в 2021 году. В Донецке и Горловке в августе 2021 года состоялась мировая премьера спектакля И. Глинкова "Предстоящее событие" в постановке Пускепалиса", - добавили в театре.

Сергей Пускепалис родился 15 апреля 1966 года в Курске. Окончил Саратовское театральное училище и режиссерский факультет РАТИ (ГИТИСа). Работал актером в саратовском ТЮЗе, в 2003-2007 годах - главный режиссер Магнитогорского драматического театра им. А. С. Пушкина, с 2007 года - режиссер-постановщик Московского театра-студии под руководством Олега Табакова. В 2009-2010 годах был главным режиссером Российского государственного академического театра драмы им. Волкова в Ярославле. С 2011 по 2013 год - помощник худрука МХТ им. А. Чехова Олега Табакова. С августа 2019 года - худрук Ярославского театра драмы им. Волкова. Снялся в десятках фильмов, в том числе картинах "Простые вещи", "Прогулка", "Как я провел этим летом", "И не было лучше брата", "Сердце Пармы", сериале "Крик совы".

Пускепалис погиб 20 сентября 2022 года в ДТП на трассе М-8 в Ростовском районе Ярославской области. Микроавтобус Ford Transit, в котором находился заслуженный артист РФ, столкнулся по касательной со встречным грузовиком, а потом выехал на встречную полосу, где врезался в фуру. Водитель микроавтобуса также погиб.