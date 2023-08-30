Во Владивостоке намерены модернизировать дождевую канализацию после подтоплений

Мэр города Константин Шестаков отметил, что такого обилия осадков не фиксировали несколько десятков лет

ТАСС, 30 августа. Власти Владивостока приняли решение модернизировать дождевую канализацию города после того, как на регион обрушился циклон и были затоплены несколько зданий. Об этом заявил мэр Владивостока Константин Шестаков в эфире телеканала "РБК".

"Если говорить об августе, подобного обилия осадков не было несколько десятков лет. Мы понимаем, что интенсивность осадков раз за разом усиливается, и, если раньше <...> мы в течение всего месяца имели порядка 170 мм осадов, сейчас это более чем полметра. Очевидно, что надо принимать экстраусилия. На что должны быть направлены эти усилия? В первую очередь на систему ливневой канализации и на ее реновацию", - рассказал он.

В частности, власти города, ориентируясь на места подтоплений, будут проектировать более вместительную ливневку, "которая поможет нам за более короткий срок <...> отводить воду в море", - объяснил Шестаков.

Сильные дожди в Приморье продолжаются с начала августа. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Из-за обильных осадков пострадали более 5 тыс. домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей. Новая волна циклона ожидается 5 сентября, не слабее предыдущей, сказал мэр. На этом фоне власти приняли решение перенести начало учебного года для младших классов на 11 сентября.