Во Владивостоке намерены модернизировать дождевую канализацию после подтоплений

ТАСС, 30 августа. Власти Владивостока приняли решение модернизировать дождевую канализацию города после того, как на регион обрушился циклон и были затоплены несколько зданий. Об этом заявил мэр Владивостока Константин Шестаков в эфире телеканала "РБК".
"Если говорить об августе, подобного обилия осадков не было несколько десятков лет. Мы понимаем, что интенсивность осадков раз за разом усиливается, и, если раньше <...> мы в течение всего месяца имели порядка 170 мм осадов, сейчас это более чем полметра. Очевидно, что надо принимать экстраусилия. На что должны быть направлены эти усилия? В первую очередь на систему ливневой канализации и на ее реновацию", - рассказал он.
В частности, власти города, ориентируясь на места подтоплений, будут проектировать более вместительную ливневку, "которая поможет нам за более короткий срок <...> отводить воду в море", - объяснил Шестаков.
Сильные дожди в Приморье продолжаются с начала августа. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Из-за обильных осадков пострадали более 5 тыс. домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей. Новая волна циклона ожидается 5 сентября, не слабее предыдущей, сказал мэр. На этом фоне власти приняли решение перенести начало учебного года для младших классов на 11 сентября.