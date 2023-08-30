Студенчество станет частью большой экономики Москвы

Более 250 студентов приняли участие в тематическом дне "Экономика Москвы для студентов" Московского урбанистического форума - 2023

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Экономика Москвы активно развивается, студенчество в ближайшее время станет ее частью. Об этом сообщила министр правительства столицы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

"Сегодня крупные города являются главными источниками экономического роста, поскольку именно в них концентрируются основные ресурсы. Доля городов в ВВП России составляет 78%, а на Москву приходится около 20% в структуре ВВП и объеме инвестиций, 12% от общего числа рабочих мест в стране. Экономика столицы стремительно развивается, в связи с чем постоянно растет запрос на квалифицированные кадры. Студенчество - это потенциал, который в ближайшее время станет частью большой экономики города", - сказала Багреева на тематическом дне "Экономика Москвы для студентов" Московского урбанистического форума - 2023.

Она подчеркнула, что задача властей - рассказать молодым специалистам о том, как устроена экономика Москвы, познакомить с ключевыми тенденциями и перспективами ее развития, показать, с помощью каких инструментов достигается устойчивость экономики и как она влияет на жизнь города.

Как уточнили в пресс-службе департамента, более 250 студентов экономических специальностей ведущих вузов столицы приняли участие в тематическом дне "Экономика Москвы для студентов" Московского урбанистического форума - 2023.

Важной частью мероприятия стала HR-сессия "Навыки будущего: основные тренды на рынке труда. Кого ищет работодатель?" с участием руководителей кадровых служб крупных российских работодателей. Представители Банка России, Сбербанка, "ВКонтакте", АФК "Система", "Эн+", "Тинькофф" и HeadHunter рассказали об основных трендах на рынке труда и о том, каких молодых специалистов ждут сегодня лучшие работодатели страны, добавили в департаменте.

"Молодому специалисту важно не только получить необходимые профессиональные навыки, но и воспитать в себе те качества, которые позволят ему стать конкурентоспособным на рынке труда. Участие в сессии поможет будущим выпускникам определить для себя правильный вектор развития компетенций и станет залогом успешного начала карьерного пути", - подчекнула Багреева.