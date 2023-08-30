Во Владикавказе не выявили превышений ПДК веществ из-за смога

Специалисты Управления Роспотребнадзора по РСО - Алания и лаборатории санитарно-гигиенических исследований продолжают мониторинг воздуха

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 августа. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Северной Осетии не выявило превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе во Владикавказе из-за смога, который был во вторник. Об этом сообщили в ведомстве.

"Превышений предельно допустимых концентраций веществ не выявлено. Специалисты Управления Роспотребнадзора по РСО - Алания и лаборатории санитарно-гигиенических исследований продолжают мониторинг воздуха", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, во вторник во Владикавказе было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе. Едкий запах и смог наблюдались и в районах республики - в частности, в Алагирском, Правобережном и Ардонском. В Ингушетии также присутствовали смог и едкий запах.