Автобусные маршруты н6 и н9 в Москве станут электробусными

Теперь экологичный транспорт будет работать на пяти ночных маршрутах, отметили в столичном департаменте транспорта

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Электробусы выйдут на маршруты н6 и н9 в Москве в ночь с 31 августа на 1 сентября. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

В сообщении отмечается, что в ночь с 31 августа на 1 сентября на маршруты н6 и н9 вместо дизельных автобусов выйдут электробусы, теперь экологичный транспорт будет работать на пяти ночных маршрутах.

"Сегодня 16 городских маршрутов в ночное время обеспечивают связь 70 районов столицы с центром города, а также с аэропортами Внуково и Шереметьево и вокзалами. Каждую ночь на них совершается около 4 тыс. поездок. Для пассажиров работает более 160 современных автобусов и электробусов отечественного производства. Мы обеспечиваем москвичей и гостей столицы комфортным городским транспортом в любое время суток по задаче мэра Москвы Сергея Собянина", - сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов, его слова приводит департамент.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что за 10 лет работы ночных маршрутов наземного транспорта ими воспользовались больше 11 млн раз.