Филиал фонда "За Вятку" откроют в Веселовском районе Запорожской области

Уже подобрано и оборудовано помещение, есть кандидатура на должность руководителя филиала

ТАСС, 30 августа. Власти Кировской области планируют открыть в подшефном Веселовском районе Запорожской области филиал фонда "За Вятку", который займется патриотическим воспитанием детей и молодежи и оказанием гуманитарной помощи населению и военнослужащим. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области по итогам встречи руководства Веселовского района и фонда.

"В Веселом глава военно-гражданской администрации Игорь Гагаринов поднял вопрос о создании филиала (представительства) фонда в Веселовском районе. Предполагается, что филиал фонда возьмет на себя функцию оказания гуманитарной помощи населению и военнослужащим, займется патриотическим воспитанием детей и молодежи", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, для открытия представительства фонда в Веселовском районе практически все готово: подобрано и оборудовано помещение, есть кандидатура на должность руководителя филиала.

Как сообщили в правительстве Кировской области, на днях в подшефный региону Веселовский район фонд "За Вятку" доставил очередной гуманитарный груз - 5 тонн печенья для учеников и воспитанников школ и детских садов. По пути в поселок Веселое гуманитарный конвой отгрузил также по 5 тонн вятского печенья для детей в Луганске и в Донецке.