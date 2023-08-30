К 700-летию крепости Орешек в новый путеводитель включили утраченные объекты XVIII века

Создатели путеводителя стремились получить книгу, которая могла бы раскрыть всю многовековую историю крепости и была бы актуальна еще долгие годы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Новый путеводитель, посвященный 700-летию крепости Орешек, включил не публиковавшиеся ранее предметы из фондов музея крепости и утраченные строения XVIII века. Ограниченный тираж выйдет в следующем месяце, сообщила на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС старший научный сотрудник филиала "Крепость Орешек" Юлия Дьякова.

"К юбилею музея издается исторический путеводитель, называется он "Крепость Орешек". На обложке решили поместить узнаваемое изображение крепости. Это большая веха в истории музея, давно не было столь значительного научно-популярного издания. Он очень богато иллюстрирован, есть исторические комментарии, показаны новые, не публиковавшиеся, предметы из фондов музея. Необычен тем, что содержит часть историческую с общим описанием истории крепости Орешек, которая уже насчитывает 700 веков", - сказала она.

По словам Дьяковой, вторая часть путеводителя посвящена рассказам об объектах архитектурного крепостного ансамбля, среди которых Монетный двор, Государев дом и дом Меншикова.

"Решили рассказать и о тех объектах, которые не видно на территории крепости, они были построены в XVIII веке. Фундаменты некоторых строений были найдены в ходе археологических работ, которые проводились в 70-х годах прошлого века. На карте они обозначены и дается их краткое описание. Пока путеводитель выпускается небольшим тиражом, но надеемся на переиздание", - добавила она.

Как отметил заместитель генерального директора по организации деятельности филиальной сети Государственного музея истории Санкт-Петербурга, директор филиала "Крепость "Орешек" Сергей Орлов, создатели путеводителя стремились получить книгу, которая могла бы раскрыть всю многовековую историю крепости и была бы актуальна еще долгие годы.

Подготовка к 700-летию крепости Орешек

Орлов также напомнил, что текущий, юбилейный, год проходит в особых условиях, к нему готовились несколько лет. Программа включает как выставочную деятельность, так и различные фестивали. Также были проведены ремонтные работы причала, насыпных дорожек, отремонтировали домики кассиров и экскурсоводов. К ремонту готовятся фасады старой тюрьмы.

"Первые выходные сентября считают днем основания крепости, 2-3 сентября на фестивале пройдут реконструкции, мастер-классы. Кроме того, с этого года каждый год гостям предлагают 5-7 бесплатных мастер-классов, где можно освоить старинные профессии", - сказал он.

Пик празднования юбилея придется на 5-6 сентября, когда состоится международная конференция, посвященная крепости Орешек. Открытие пройдет в атриуме Петропавловской крепости, затем гости на катамаране отправятся в Шлиссельбург.

Туристический сезон в крепости Орешек продлится до 31 октября. По последним данным, в этом году крепость уже посетили порядка 160 тыс. человек. В этом году впервые посетители по музейному билету могут побывать не только в самой крепости, зданиях старой и новой тюрем, но и осмотреть выставку в третьем ярусе башни Головина.