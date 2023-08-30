Петербург и Орловская область намерены сотрудничать в продвижении внутреннего туризма

Стороны подписали соответствующее соглашение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Санкт-Петербург и Орловская область во время круглого стола "Развитие сотрудничества в сфере туризма между Орловской областью и городом Санкт-Петербургом" подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.

"Сотрудничество Петербурга и Орловской области в сфере туризма имеет большие перспективы - сформировавшийся тренд на совместное продвижение внутреннего туризма является приоритетным направлением деятельности. Убежден, что подписанное соглашение будет способствовать росту интереса жителей Орловской области к отдыху в гостеприимной Северной столице", - отметил генеральный директор Городского туристско-информационного бюро Юрий Богданов.

Во время круглого стола в презентации Петербурга был сделан акцент на расширении предложений культурно-познавательного туризма и активном развитии в Северной столице самых разных возможностей для современных путешественников, включая событийный, промышленный, образовательный, гастрономический и другие виды туризма. Представители сферы туризма Орла, в свою очередь, рассказали о проектах и программах в сфере туризма своего региона, в частности об уникальном потенциале для формирования экологических и литературных маршрутов.

В июне этого года на ПМЭФ-2023 была подписана дорожная карта по развитию сотрудничества между Петербургом и Орловской областью, которая в этом году официально получила статус литературной столицы России. Тогда же губернатор Петербурга Александр Беглов предложил идею развития связей между библиотеками и музеями регионов, а также проведения в Петербурге конференции, посвященной писателям, которые родились в Орловской области.