Британцам в Габоне рекомендовали не выходить на улицы из-за переворота

Как отмечается в сообщении МИД Соединенного Королевства, после прошедших 26 августа выборов появились данные о том, что власть в Габоне захватили военные

ЛОНДОН, 30 августа. /ТАСС/. Власти Великобритании советуют своим гражданам, находящимся в Габоне, соблюдать осторожность и не выходить на улицы в связи с осуществленным в стране переворотом. Обновленные рекомендации были опубликованы на сайте МИД Соединенного Королевства.

"После прошедших 26 августа выборов появились сообщения о том, что власть в Габоне захватили военные. Это может вызвать протесты и беспорядки, ситуация может меняться быстро и неожиданно. По возможности следует оставаться в помещениях и избегать мест проведения протестов, собраний и любых мероприятий, осуществляемых военными, - говорится в документе. - Поступают сообщения о закрытии границ, аэропорта и отмене рейсов, вылетающих из Габона. Обратитесь за советом к организаторам вашей поездки и следуйте рекомендациям местных властей".

Группа высокопоставленных габонских военных утром 30 августа объявила по национальному телевидению о приходе к власти, среди мятежников - представители Республиканской гвардии, службы безопасности, армии, полиции. Путчисты отменили итоги прошедших 26 августа выборов, на которых победил шедший на третий срок Али бен Бонго Ондимба. Военные заявили, что президент "находится под домашним арестом в окружении своей семьи и врачей". Согласно сообщению агентства Reuters, на переходный период военные назначили главой государства командующего Республиканской гвардией Габона генерала Бриса Олиги Нгему.