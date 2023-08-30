В БелГУ намерены запустить курс военной медицины для ординаторов мединститута

И.о. директора мединститута НИУ БелГУ Андрей Ярош сообщил, что лекции касаются организации доврачебной помощи, транспортировки, эвакуации и выполнения минимальных лечебных мероприятий

БЕЛГОРОД, 30 августа. /ТАСС/. Мединститут Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ) с сентября начнет обучать ординаторов военной медицине. В курс включены правила оказания доврачебной и первой врачебной помощи пострадавшим в результате боевых действий военным и мирным жителям, сообщил ТАСС и.о. директора мединститута НИУ БелГУ, заведующий кафедрой госпитальной хирургии, доктор медицинских наук Андрей Ярош.

"Курс военной медицины, который мы разработали, предназначен для всех специальностей ординатуры. Наш цикл затрагивает общие вопросы организации медицинской помощи раненым военным и мирным жителям. Это особенно актуально в нашем приграничном регионе, где каждый врач, работая в сельском, городском лечебном учреждении, в ФАП, должен знать и понимать, что ему делать при столкновении с такой ситуацией, куда направлять больного, что сделать на конкретном этапе, какие применить организационные или тактические приемы или способы, чтобы максимально помочь человеку", - пояснил Ярош.

По его словам, разработкой образовательных курсов занимались специалисты Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова (Санкт-Петербург), преподаватели НИУ "БелГУ" прошли соответствующие курсы повышения квалификации.

"В понедельник мы начинаем читать лекции, они касаются организации доврачебной помощи, транспортировки, эвакуации, выполнения минимальных лечебных мероприятий. Независимо от того, какая у ординатора специальность, он должен помочь пострадавшему военному или мирному жителю в условиях специальной военной операции", - сказал Ярош.

Он пояснил, что вопрос об организации курсов военной медицины в НИУ "БелГУ" был поднят на съезде Российского общества хирургов, который проходил в ноябре 2022 года. По словам участников съезда, опыт оказания медицинской помощи раненным и пострадавшим в результате военных действий в Афганистане, Чеченской Республике и Сирии устарел и оказался не применим в условиях СВО. Военные медики рассказали об опыте работы именно в Белгородской области, где к оказанию помощи привлекали гражданских хирургов. "Надо обучить максимальное количество гражданских медиков основам оказания специализированной помощи, и мы приступили к выполнению этой задачи", - отметил Ярош.