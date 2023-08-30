Секретарь СНБО Украины снова опроверг сообщения о грядущем усилении мобилизации

По словам Алексея Данилова, потребности в мобилизации 300 тыс. человек, о чем ранее писали СМИ, нет

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов второй раз за пять дней выступил с утверждением, что усиления мобилизации в стране не ожидается. Заявление было сделано в интервью изданию "Новое время".

В украинских СМИ в последнее время часто появляются предположения, что из-за серьезных потерь на поле боя на Украине могут объявить о новом мобилизационном плане, что приведет к ужесточению деятельности военкоматов и возможному понижению призывного возраста. На прошлой неделе Данилов заявил, что мобилизация не только "не выходит за утвержденные показатели", но даже не доходит до них. После него с такими же опровержениями выступили еще ряд политиков, в том числе министр обороны Алексей Резников. После этих заявлений в украинских СМИ появилось предположение, что власти страны пытаются не допустить паники среди населения.

В среду Данилов заявил, что потребности в мобилизации 300 тыс. человек, о чем ранее писали СМИ, нет. Кроме того, он заявил, что в армию постоянно идет огромное количество добровольцев. "Каждый день утром, когда я отправляюсь на работу, вижу очередь в одном из находящихся рядом центров набора в армию", - сказал он.

Ранее на Украине была объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, в кафе, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу по отношению к гражданам при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от службы сами и вывозят за границу своих сыновей призывного возраста. На фоне общественного недовольства президент Украины Владимир Зеленский показательно уволил всех областных военкомов.