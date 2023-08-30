30 августа, 20:23

В Москве отреставрируют более 60 домов с охранным статусом

Работы будут выполнены до 2030 года

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Реставрацию свыше 60 домов, имеющих охранный статус, проведут Москве до 2030 года. Об этом сообщил гендиректор фонда капремонта многоквартирных домов Москвы Артур Кескинов.

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"В совокупности до 2030 года будет отреставрировано более 60 домов, имеющих охранный статус", - сказал Кескинов в ходе Московского урбанистического форума.

Московский урбанфорум (МУФ) открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством МУФ-2023. 

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