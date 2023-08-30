В Москве отреставрируют более 60 домов с охранным статусом

Работы будут выполнены до 2030 года

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Реставрацию свыше 60 домов, имеющих охранный статус, проведут Москве до 2030 года. Об этом сообщил гендиректор фонда капремонта многоквартирных домов Москвы Артур Кескинов.

"В совокупности до 2030 года будет отреставрировано более 60 домов, имеющих охранный статус", - сказал Кескинов в ходе Московского урбанистического форума.

Московский урбанфорум (МУФ) открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством МУФ-2023.