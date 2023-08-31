Донскую икону доставят из Третьяковской галереи в Донской монастырь к 430-летию обители

Она будет находиться в Большом соборе монастыря до 11:00 2 сентября

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Донская икона Божией Матери, которая считается заступницей православных воинов и всего Отечества, будет доставлена накануне 1 сентября из Третьяковской галереи в столичный Донской монастырь по случаю 430-летия со дня его основания.

1 сентября отмечается праздник Донской иконы Божией Матери. В этот день в Москве пройдут церковные торжества по случаю престольного праздника и 430-летия со дня основания Донского мужского монастыря. В последние годы икону регулярно доставляют из музея в обитель для поклонения верующих.

"Встречу Донской иконы возглавит наместник монастыря митрополит Каширский Феогност, это произойдет [31 августа] приблизительно в 13:00 ", - сообщили ТАСС в пресс-службе обители.

На следующий день, 1 сентября, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, как ожидается, совершит литургию в Большом Донском соборе, а по ее окончании - торжественный молебен перед чудотворным образом. Начало богослужения запланировано на 09:30.

Донская икона будет находиться в Большом соборе монастыря до 11:00 2 сентября, перед образом регулярно будут совершаться молебные пения с чтением акафиста.

Принесение святыни состоится по благословению патриарха Кирилла и при поддержке Министерства культуры РФ.

Донская икона

Икона XIV века, предположительно, принадлежит кисти преподобного Феофана Грека. В летописях сказано, что образ был передан благоверному князю Димитрию Донскому перед Куликовской битвой "казацами" - "народом христианским воинского чина". С тех пор Донская икона Божией Матери почиталась как защитница Отечества. В 1591 году в память о "заступничестве Пресвятой Богородицы за град Москву" было начато строительство Малого собора, первого каменного сооружения будущего Донского монастыря. С этого времени стали традицией ежегодные крестные ходы из Московского Кремля в Донскую обитель, в них принимали участие цари и члены царствующего Дома.

С 1919 года святыня хранится в Третьяковской галерее. После возрождения Донского монастыря была возобновлена и традиция принесения Донской иконы в стены обители для молитвенного поклонения.

Донская икона Божией Матери почитается в России 1 сентября. Этот день по благословению патриарха Кирилла также был объявлен главным праздником православного казачества.