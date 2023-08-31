30 августа, 21:18

Эксперт назвал требования к весу школьного рюкзака

Рюкзак вместе с содержимым не должен быть тяжелее 15% от массы тела ребенка, иначе это может негативно сказаться на здоровье школьника, сообщил травматолог-ортопед НМИЦ травматологии и ортопедии имени академика Илизарова Минздрава Юрий Молотков

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Оптимальный вес школьного рюкзака составляет до 15% от массы тела ребенка, сообщил журналистам травматолог-ортопед отделения № 9 Клиники патологии позвоночника и редких заболеваний Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени академика Г. А. Илизарова Минздрава Юрий Молотков.

Читайте также
В Подмосковье почти 4 тыс. первоклассников получат рюкзак со школьными принадлежностямиВ России предложили ввести ежегодную выплату на школьника в размере прожиточного минимумаЭксперты оценили стоимость набора товаров для школы в 2023 году

"Оптимальная масса рюкзака - до 15% от массы тела ребенка. Если превысить этот вес, у ребенка начнут появляться изменения в походке и осанке, что, скорее всего, приведет к негативным последствиям для здоровья", - сказал он.

Молотков пояснил, что когда рюкзак слишком тяжелый для школьника, он оттягивает тело ребенка назад. Из-за этого увеличивается наклон таза - так организм пытается сбалансировать нагрузку. В результате у ребенка меняется походка, вся нагрузка идет на поясницу, таз и суставы ног, добавил врач.

"При продолжительном ношении недопустимой массы [рюкзака] у ребенка могут возникать боли, дискомфорт и другие проблемы, которые могут влиять и на качество жизни, и на продуктивность ребенка на учебе и дома", - добавил Молотков.

Он посоветовал родителям отдать предпочтение не школьной сумке, а рюкзаку, и проследить, чтобы ребенок носил его только на двух плечах.

  

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация