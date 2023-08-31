Эксперт назвал требования к весу школьного рюкзака

Рюкзак вместе с содержимым не должен быть тяжелее 15% от массы тела ребенка, иначе это может негативно сказаться на здоровье школьника, сообщил травматолог-ортопед НМИЦ травматологии и ортопедии имени академика Илизарова Минздрава Юрий Молотков

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Оптимальный вес школьного рюкзака составляет до 15% от массы тела ребенка, сообщил журналистам травматолог-ортопед отделения № 9 Клиники патологии позвоночника и редких заболеваний Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени академика Г. А. Илизарова Минздрава Юрий Молотков.

"Оптимальная масса рюкзака - до 15% от массы тела ребенка. Если превысить этот вес, у ребенка начнут появляться изменения в походке и осанке, что, скорее всего, приведет к негативным последствиям для здоровья", - сказал он.

Молотков пояснил, что когда рюкзак слишком тяжелый для школьника, он оттягивает тело ребенка назад. Из-за этого увеличивается наклон таза - так организм пытается сбалансировать нагрузку. В результате у ребенка меняется походка, вся нагрузка идет на поясницу, таз и суставы ног, добавил врач.

"При продолжительном ношении недопустимой массы [рюкзака] у ребенка могут возникать боли, дискомфорт и другие проблемы, которые могут влиять и на качество жизни, и на продуктивность ребенка на учебе и дома", - добавил Молотков.

Он посоветовал родителям отдать предпочтение не школьной сумке, а рюкзаку, и проследить, чтобы ребенок носил его только на двух плечах.