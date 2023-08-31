РПЦ выразила протест против изгнания студентов Киевской духовной академии из лавры

Представители церкви призвали мировое сообщество выступить в защиту православного учебного заведения

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) выразила протест против запрета доступа преподавателям и студентам Киевской духовной академии к учебным корпусам, находящимся в Киево-Печерской лавре, и обратилась к международным организациям с призывом защитить учебное заведение. Соответствующее заявление Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ опубликовано на сайте Московского патриархата.

"Русская православная церковь заявляет решительный протест против изгнания Киевской духовной академии из стен Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Обращаемся к международным правозащитным организациям, мировому православному научно-богословскому сообществу, религиозным и светским учебным заведениям всего мира с призывом выступить в защиту старейшего православного учебного заведения Восточной Европы и предпринять возможные шаги в его поддержку", - говорится в заявлении.

Уточняется, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил синодальный отдел сделать такое заявление в связи с "все более усугубляющимся бесцеремонным давлением на Украинскую православную церковь (УПЦ) и изгнанием ее представителей, в том числе учащих и учащихся старейшего православного учебного заведения Восточной Европы из стен Киево-Печерской лавры".

В РПЦ отметили, что такие решения властей Украины являются частью госпрограммы по ослаблению и уничтожению УПЦ, захвату ее монастырей и исторических святынь, ликвидации религиозных общин.

"Данным беззаконным решением правительства Украины продолжено планомерное уничтожение тысячелетнего Киево-Печерского монастыря и сопряженной с ним духовной, интеллектуальной и культурно-исторической традиции. Предпринята попытка воспрепятствования деятельности духовной школы с более чем четырехсотлетней историей. Будущие священнослужители лишаются возможности духовно возрастать у древних лаврских святынь", - считают в Московском патриархате.

18 августа Минкультуры Украины запретило студентам и сотрудникам Киевской духовной академии и семинарии находиться на территории лавры. В опубликованном в телеграм-канале Союза православных журналистов (СПЖ) фото приказа и. о. директора музея Максима Остапенко говорилось, что студенты, преподаватели и сотрудники академии приравниваются к посетителям. 24 августа в СПЖ сообщили, что Киевская духовная академия и семинария канонической Украинской православной церкви переезжает из Киево-Печерской лавры в Голосеевский монастырь в Киеве.

Ситуация с УПЦ

На Украине поставлена задача полностью запретить каноническую УПЦ, соответствующий законопроект по поручению президента страны Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Власти поощряют рейдерские захваты храмов УПЦ сторонниками раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), которая была создана в 2018 году, а также делают все для перерегистрации религиозных общин УПЦ и их перехода под юрисдикцию ПЦУ.

10 августа Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск заповедника Киево-Печерской лавры к УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, который позволяет выселить монахов канонической церкви из обители.