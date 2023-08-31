В нескольких московских вузах с 1 сентября стартует курс основ военной подготовки

Модуль предусмотрен для студентов бакалавриата и специалитета и рассчитан на 108 часов

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Варвара Соболева/. Курс основ военной подготовки (ОВП) стартует в нескольких московских вузах с 1 сентября, сообщили ТАСС представители учебных заведений. О разработке такого модуля Минобрнауки сообщило в конце 2022 года, позже ведомство рекомендовало вузам включить его в образовательные программы с нового учебного года.

Структура курса

Согласно программе, разработанной Минобрнауки и рекомендованной вузам, модуль предусмотрен для студентов бакалавриата и специалитета и рассчитан на 108 часов: из них 72 часа аудиторных занятий, 36 часов на самостоятельную работу. Программа поделена на девять разделов, среди которых "Строевая подготовка", "Огневая подготовка из стрелкового оружия", "Основы тактики общевойсковых подразделений", "Радиационная, химическая и биологическая защита", "Военная топография", "Основы медицинского обеспечения".

В МГЮА им. О. Е. Кутафина, РАНХиГС и МПГУ модуль ОВП будет интегрирован в курс "Безопасность жизнедеятельности", рассказали ТАСС в вузах. "Для всех без исключения первокурсников в рамках адаптационного модуля в течение сентября будут проводиться тренинги по военно-спортивной подготовке, на которых их будут обучать правилам безопасного обращения с оружием, метанию гранат, основам тактической медицины", - отметил ректор МПГУ Алексей Лубков. В РАНХиГС курс будет проходить полностью в онлайн-формате по заранее записанным лекциям. "Практические занятия записаны при участии студентов академии. Они на себе продемонстрировали навыки приемов стрельбы, маршировки, отработки первой медицинской помощи", - рассказали в пресс-службе вуза.

В МФТИ курс ОВП запланирован на восемь часов: по две двухчасовые лекции в каждом семестре. "В силу ограниченности объема времени занятия будут носить теоретический характер", - рассказал заведующий кафедрой педагогики и работы с талантливой молодежью вуза Валерий Слободянин. В МГЛУ курс ОВП запланирован на 108 часов в первом и втором семестре обучения. "У молодых людей, обучающихся по программам специалитета, то есть пять лет, ОВП займет только 1% от всей учебной нагрузки", - рассказал ТАСС начальник военного учебного центра МГЛУ, полковник Борис Дидык.

В РГСУ курс ОВП преподается уже с прошлого года в качестве факультатива, в этом году его планируется внедрить во все программы бакалавриата и специалитета, как рекомендовало Минобрнауки, рассказал ректор вуза Андрей Хазин. В ходе обучения студенты должны научиться разбирать и собирать автоматы и пулеметы АК-74 и РПК-74, пистолет Макарова, овладеть навыками использования ручных гранат. "Также обучающимся предстоит освоить способы оказания первой медицинской помощи и ориентирование на местности без карты, основные положения общевоинских уставов, способы ведения современного общевойскового боя, организационно-штатную структуру общевойсковых подразделений", - рассказал он.

Преподаватели и материально-техническая база

Как сообщил ректор МГЮА им. Кутафина Виктор Блажеев, занятия ОВП будут вести преподаватели вуза, являющиеся офицерами запаса и имеющие соответствующий уровень военной подготовки и квалификацию. Также планируется привлекать ветеранов боевых действий, включая участников специальной военной операции (СВО). "Университет имени О.Е. Кутафина располагает необходимой материально-технической базой для проведения практических занятий по основам военной подготовки, включая базу для общевоенной подготовки, полевую учебную базу, информационные ресурсы и средства обучения: строевой плац, тир, специализированные стенды и т. д.", - сказал он.

В МПГУ занятия по ОВП будут проводить преподаватели, имеющие боевой опыт, опыт военной службы и работы в органах государственной безопасности. "Учитывая необходимость массового охвата начальной военной подготовкой всех без исключения студентов и возрастающую нагрузку на материально-техническую базу, МПГУ в ближайшие месяцы будет ее пополнять", - отметил Лубков. Также разработать собственную материальную базу в течение осеннего семестра планируют в НИУ МГСУ: создать электронный тир и массогабаритные модели оружия. "Курс ОВП вводится с 1 сентября. Привлечение дополнительных преподавателей не требуется, ресурсов хватает", - рассказал проректор вуза Олег Игнатьев.

Ректор Российского нового университета (РосНОУ) Владимир Зернов рассказал, что вуз планирует использовать для практических занятий материально-техническую базу Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ). "Создать такой курс нашему вузу оказалось проще, чем другим, поскольку в состав научно-педагогических работников входят в том числе кадровые офицеры - преподаватели военных академий, училищ. Они будут вести занятия, и качество образовательного процесса должно быть достаточно высоким", - добавил он.

Аттестация

Как сообщали в Минобрнауки, курс по ОВП в вузах РФ предполагает промежуточную аттестацию в виде зачета. Прошедшие модуль студенты, в частности, должны уметь пользоваться оружием и оценивать международные и внутрироссийские события с позиций патриота.

Опрошенные ТАСС вузы подтвердили проведение зачета по итогам курса, но его формат от вуза к вузу будет отличаться. Например, в МГЮА будет устный зачет с отработкой практических заданий - владение строевыми приемами, стрельбы, а также применение индивидуальных средств медицинской защиты, а в РАНХиГС и МФТИ зачет планируют проводить в форме тестирования.