РЭО предложил устанавливать в школах фандоматы для раздельного сбора тары

При сдаче банок или бутылок ученики смогут получать бонусы, баллы или скидки на транспортную карту, услуги связи, покупки в магазинах

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) предложил устанавливать в школах по всей стране аппараты для раздельного сбора тары - фандоматы. Как сообщает пресс-служба РЭО, письмо с предложением компания направила в Минпросвещения РФ на имя министра Сергея Кравцова, копия имеется в распоряжении ТАСС.

Глава РЭО Денис Буцаев указал в письме, что при сдаче тары в фандоматы школьники смогут получать за это бонусы, баллы или скидки на транспортную карту, услуги связи, покупки в магазинах или кафе сетей-партнеров. При желании от начисления бонусов можно будет отказаться в пользу благотворительных проектов.

"Фандомат — это <...> инструмент для экологического просвещения, который может способствовать формированию экологически ответственного поведения со школьной скамьи. РЭО предлагает Минпросвещения России в преддверии нового учебного года рассмотреть возможность установки фандоматов в школах всех регионов страны. <...> Со своей стороны РЭО выступает связующим звеном между производителями и органами государственной власти различного уровня, также активно участвуя в развитии сети фандоматов в стране", - подчеркнул гендиректор РЭО.

В сообщении также указано, что в некоторых субъектах РФ в школах уже установлены фандоматы, опыт есть в Москве и Московской области. А в сентябре при поддержке РЭО и производителя фандоматов "РТ-Инвест" (входит в госкорпорацию "Ростех") будет дан старт акции "Экоперемена: сдавай тару за награду". Мероприятие охватит 213 школ Подмосковья, в каждой из которых фандоматы смогут принимать десятки единиц тары за бонусы.

"Сегодня в Московской области установлено 567 роботизированных экопунктов, из них 215 — в школах. <...> Устройства компании работают в 245 российских школах. За три года действия программы было собрано более 10 млн пластиковых бутылок и алюминиевых банок, включая также аппараты в магазинах, парках и других общественных местах", - отметил гендиректор компании "РТ-Инвест" Андрей Шипелов.

По его словам, эксперты компании посчитали, что в подмосковные фандоматы тару сдают каждые 10 секунд. Это говорит о большой востребованности системы. "Школьники при этом стали самыми активными пользователями. Сегодня мы с уверенностью можем говорить о необходимости расширения программы в учебных заведениях. Это самая эффективная модель раздельного сбора, ее главное преимущество — предотвращение образования отходов", — рассказал Шипелов.