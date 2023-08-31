31 августа, 00:00

Кабмин не поддержал идею закрывать уголовные дела против решивших стать добровольцами СВО

Михаил Терещенко/ ТАСС
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Такое решение в правительстве обосновали в том числе тем, что законопроект не учитывает необходимость возмещения подозреваемым или обвиняемым вреда, причиненного преступлением

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект, освобождающий от уголовного преследования лиц, решивших пойти добровольцами в воинские формирования в условиях СВО, так как документом в том числе не учитывается необходимость возмещения подозреваемым или обвиняемым вреда, причиненного преступлением. Проект отзыва кабмина на документ есть в распоряжении ТАСС.

Проект был внесен 4 апреля в Госдуму Законодательным собранием Челябинской области. Документ предусматривает поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ, согласно которым прокурор, а также следователь и дознаватель с согласия прокурора смогут прекратить уголовное дело в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если им будет принято "решение о добровольном прохождении военной службы в воинских формированиях".

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"Законопроектом не учитывается необходимость возмещения подозреваемым или обвиняемым вреда, причиненного преступлением, что создает риск нарушения законных интересов потерпевших", - говорится в проекте отзыва.

Также в кабмине указали, что новое основание освобождения от уголовной ответственности должно быть предусмотрено в Уголовном кодексе РФ, так как именно в нем устанавливаются основания и принципы уголовной ответственности. "Возложение на прокурора полномочий по прекращению уголовного дела не соответствует компетенции прокурора, определенной в статье 37 УПК и предполагающей выполнение надзорной функции по отношению к органам предварительного расследования", - указано в документе.

В проекте отзыва напомнили, что 24 июня 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал законы, регулирующие вопросы освобождения от уголовной ответственности лиц, призванных на военную службу по мобилизации или в военное время, заключающих (заключивших) контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ либо проходящих военную службу в российской армии в период мобилизации, в период военного положения или в военное время. "В отличие от положений указанных федеральных законов законопроект не определяет, с каким юридически значимым действием должно быть связано принятие подозреваемым или обвиняемым решения о добровольном прохождении военной службы. Следовательно, использование для достижений целей разработки законопроекта такого понятия, как "принятие решения", необоснованно, так как создает юридическую неопределенность", - пояснили в правительстве РФ.

В кабмине указали, что в законопроекте не предусмотрены процессуальные последствия неисполнения контракта о прохождении военной службы лицом, в отношении которого уголовное дело прекращено по предлагаемому основанию, аналогично тому, как это предусмотрено для случая неуплаты лицом судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно-правового характера. "Помимо этого, используемое в законопроекте понятие "добровольное прохождение военной службы" не соответствует терминологии федерального закона "О воинской обязанности и военной службе". Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - говорится в проекте. 

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© Информационное агентство ТАСС
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