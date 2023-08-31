31 августа, 00:12

Около 40% опрошенных автовладельцев готовы использовать б/у запчасти при ремонте машин

Еще 48% респондентов отметили, что не готовы пойти на такой шаг

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Примерно 40% опрошенных автовладельцев готовы в ближайшем будущем ремонтировать свои машины с использованием бывших в употреблении (б/у) запасных частей. Об этом говорится в исследовании "Открытие авто" и страховой компании "Росгосстрах". Материалы есть в распоряжении ТАСС.

"40% опрошенных уже готовы в будущем ремонтировать личный автомобиль с использованием б/у запчастей: 6% точно готовы, 34% скорее готовы", - отмечается в исследовании. При этом почти половина респондентов (48%) не собирается использовать старые автозапчасти при ремонте своего транспортного средства.

Аналитики отмечают, что с дефицитом запчастей столкнулась треть ремонтировавших в этом году автомобиль россиян. Как следствие, 66% заметили повышение цены комплектующих и расходов на обслуживание машины, а 38% - рост числа контрафактных деталей. Также треть автомобилистов отметила увеличение времени ремонта, а еще 28% пожаловались на ухудшение качества комплектующих. За последний год лишь 9% респондентов решились использовать б/у детали при ремонте своих авто.

На фоне проблем с нехваткой оригинальных запчастей больше половины (54%) опрошенных автовладельцев положительно оценивают идею о создании индустрии восстановления деталей и ремонта б/у запчастями по ОСАГО. Отрицательно относятся к ремонту автомобилей из восстановленных деталей 36% респондентов. Из них 21% считают, что ремонтировать машины б/у запчастями небезопасно, а другие 15% уверены, что восстановленные автозапчасти менее долговечны.

Опрос проводился в августе 2023 года среди 2 тыс. человек в возрасте 18-65 лет, владеющих автомобилем или планирующих его приобрести. 

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