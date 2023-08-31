Отряд Тихоокеанского флота вышел из Владивостока в Зарубино для эвакуации людей

Поселок Андреевка и некоторые соседние населенные пункты остались без транспортного сообщения после паводка

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. /ТАСС/. Отряд кораблей и судов Тихоокеанского флота (ТОФ) во главе с большим десантным кораблем (БДК) "Николай Вилков" вышел из Владивостока в Зарубино Приморского края для эвакуации людей, которые из-за подтоплений застряли в поселке Андреевка, сообщили ТАСС в отделе информационного обеспечения ПС ВВО по Тихоокеанскому флоту.

"Отряд кораблей и судов ТОФ во главе с большим десантным кораблем "Николай Вилков" начал развертывание из пунктов базирования во Владивостоке в порт Зарубино, где будет осуществлять эвакуацию граждан, застрявших в поселке Андреевка из-за размытия автомобильных дорог. Вместе с БДК в составе отряда - ГС-84, ПЖК-1514, ВМ-20 и РБ-404", - сообщили в отделе.

Сформированный отряд за один переход может вывезти из Зарубина во Владивосток около 700 человек и порядка 40 единиц транспорта. Начало работ по погрузке запланировано в начале второй половины дня с подходом отряда в порт Зарубино.

Андреевка и несколько соседних населенных пунктов оказались отрезаны от транспортного сообщения после того, как водой размыло дороги и обрушились мосты. Эти территории пользуются популярностью у туристов со всего Дальнего Востока, которые в летний сезон массово приезжают сюда отдыхать.

Дожди в Приморье продолжаются с начала августа. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Из-за осадков повреждены более 5 тыс. домовладений. Урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей.