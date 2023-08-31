В районе имени Лазо в Хабаровском крае ликвидировали несанкционированные свалки

Их общая площадь составляла 1 294 кв. м

ХАБАРОВСК, 31 августа. /ТАСС/. Свалки общей площадью почти 1,3 тыс. кв. м на землях сельхозназначения ликвидировали в районе имени Лазо в Хабаровском крае после вмешательства специалистов управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям. Об этом сообщило управление.

"Благодаря принятым управлением мерам, 8 несанкционированных свалок на общей площади 1 294 кв. м ликвидированы", - говорится в сообщении.

Свалки обнаружили в ходе выездного обследования земельного участка, расположенного в районе села Васильевка. Они были расположены на внутрихозяйственной дороге. Сам участок находится в ведении администрации района, руководству которой было предложено принять меры по уборке территории.

Факт подтвердился в ходе контрольной проверки.