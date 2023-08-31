В Хабаровске пройдет ярмарка белорусских товаров

Гости мероприятия смогут приобрести продукты питания, трикотаж и текстиль для дома

ХАБАРОВСК, 31 августа. /ТАСС/. Белорусские производители представят свою продукцию на Днях Республики Беларусь в Хабаровске, у гостей будет возможность приобрести 100-килограммовый сыр и жидкое мороженое. Об этом сообщается на сайте правительства Хабаровского края.

"Каждое из предприятий будет удивлять хабаровчан по-своему. Например, компания "Бабушкина крынка" презентует гостям ярмарки специально сваренный сыр весом 100 кг и жидкое мороженое "без сахара". Минский молочный завод №1 представит большой ассортимент элитных сыров и творожных десертов, "Красный пищевик" и "Коммунарка" порадуют сладкими новинками, а "Булочно-кондитерская компания "Домочай" выставит улучшенный белорусский хлеб с повышенной пищевой ценностью", - рассказали в министерстве экономического развития края.

На территории ярмарки будет работать крытый фудкорт.

Также на ярмарке можно будет приобрести белорусский трикотаж, постельное белье и полотенца, декоративный текстиль для дома. Рядом с торговой площадкой развернется выставка крупногабаритной белорусской техники. Всех гостей мероприятия будут ждать конкурсы и розыгрыши, а на 9 сентября запланирован концерт.

Ярмарка будет работать с 5 по 10 сентября. Она пройдет на площадке у ледовой арены "Ерофей".

Дни Республики Беларусь пройдут в Хабаровске в рамках заключенного между властями Хабаровского края и правительством страны соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и других сферах. В течение недели запланированы рабочие встречи, обсуждение форматов сотрудничества обеих сторон, B2B-переговоры для бизнеса.