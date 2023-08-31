Венесуэльский остров Маргарита с 2021 года посетили более 28 тыс. россиян

Как сообщила замминистра туризма Летисия Гомес, 30 августа туда прибыл 451 турист из РФ

КАРАКАС, 31 августа. /ТАСС/. Более 28 тыс. россиян посетили венесуэльский курортный остров Маргарита с 2021 года. Об этом сообщила в среду заместитель министра туризма южноамериканской страны Летисия Гомес.

"30 августа 451 новый турист из России прибыл в международный аэропорт Сантьяго Мариньо на чартере по маршруту Москва - Порламар. Общее число туристов с момента запуска этой коммерческой инициативы достигло 28 289", - написала она в соцсети X (ранее Twitter).

Прямые рейсы между Москвой и Каркасом были запущены в мае 2021 года. С октября 2022 года из России начали летать чартерные рейсы на Маргариту.