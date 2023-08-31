В новосибирском авиаколледже в 2024 году удвоят набор на обучение операторов БПЛА

В учебном заведении планируют увеличить количество студентов до 50 человек

НОВОСИБИРСК, 31 августа. /ТАСС/. Новосибирский авиационный колледж имени Б. С. Галущака, среди партнеров которого предприятия авиаотрасли, в 2024 году планирует удвоить с 25 до 50 человек число обучающихся по направлению "Оператор БПЛА". Об этом ТАСС сообщил заместитель министра образования региона Владимир Щукин.

"Ежегодно план приема на обучение по специальности составляет 25 человек. С 2024-2025 годов планируется увеличение набора обучающихся до 50 человек", - сообщил замминистра.

Он уточнил, что курс для обучения операторов беспилотников был открыт в учебном заведении в 2018 году. Сейчас численность обучающихся по специальности в колледже составляет 100 человек.

Ранее сообщалось, что в регионе планируется открыть научно-производственный центр БПЛА. Его стоимость оценивалась в 2 млрд рублей. Вице-губернатор области Ирина Мануйлова сообщала, что на базе центра беспилотников в Новосибирске планируется решать производственные задачи, готовить кадры для управления БПЛА, создавать необходимое нормативное регулирование.

В середине августа глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что министерство утвердило перечень профессий, по которым ведется обучение в колледжах. В частности, в него вошла специальность оператора беспилотных авиационных систем взлетной массой свыше 30 кг.

Новосибирский авиационный колледж имени Б. С. Галущака основан в 1929 году. Учреждение обучает студентов по направлениям, связанным с управлением радиотехническими комплексами и системами по управлению космических аппаратов, эксплуатацией беспилотников, производством и обслуживанием авиатехники. Общая численность обучающихся по программам подготовки - свыше 1 800 человек. Среди партнеров колледжа - ООО "C7 Инжиниринг" (S7 Technics) и Новосибирский авиаремонтный завод.