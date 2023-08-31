На Ольхоне планируют реконструировать причал в 2025-2027 годах

Проектная документация находится в Главгосэкспертизе России

ИРКУТСК, 31 августа. /ТАСС/. Причальные сооружения на Ольхоне - самом большом и единственном населенном острове озера Байкал - планируется реконструировать в 2025-2027 годах, сообщил ТАСС министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов. Сейчас на острове нет современной инфраструктуры для причаливания судов, несмотря на то что работает паромная переправа, связывающая его с материком.

"[Предусмотрена] реконструкция причальных сооружений для паромной переправы поселок Сахюрта - остров Ольхон (островная часть) в Ольхонском районе, срок реализации - 2025-2027 годы", - сообщил министр.

Проектная документация сейчас находится в Главгосэкспертизе России. Окончательная стоимость проекта будет понятна после получения положительного заключения, включающего проверку достоверности сметной стоимости строительства.

Между островом Ольхон и материком с мая и до конца декабря курсируют паромы. Современные причальные сооружения на материковой части переправы построили в 2019 году. Стоимость работ составила более 110 млн рублей.

Всего в Иркутской области в акватории озера Байкал находятся 32 причала, состояние большинства из них не позволяет принимать большие суда. При этом водный транспорт перевозит в год около 500 тыс. пассажиров. Президент РФ Владимир Путин в конце июля поручил проработать программу развития круизного туризма и пассажирского судоходства на Байкале на период до 2035 года, которая должна предусматривать совершенствование речных портов и причалов, обеспечение соблюдения экологических требований. Власти Иркутской области рассчитывают, что эта программа позволит решить проблему плохого состояния причалов на Байкале.

Байкал - объект всемирного наследия ЮНЕСКО, самое глубокое озеро в мире, содержащее до 20% мировых запасов пресной воды. Это популярное туристическое направление в России. Остров Ольхон, на котором живут более 1 тыс. человек, входит в число самых востребованных турмаршрутов на Байкале.