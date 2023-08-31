На юге Хабаровского края с 29 августа выпало более половины месячной нормы осадков

В селе Лермонтовка в Бикинском районе выпало порядка 60 мм осадков

ХАБАРОВСК, 31 августа. /ТАСС/. Сильные ливни прошли на юге Хабаровского края, за неполные двое суток выпало более половины месячной нормы осадков. Об этом ТАСС сообщили в Дальневосточном гидрометцентре.

"Циклон, образовавшийся в районе Желтого моря, принес большое количество влаги. Сильные дожди прошли в Приморье и на юге Хабаровского края. На Хабаровский край циклон начал оказывать влияние в ночь на 30 августа. В Бикине выпало 79 мм осадков, что считается опасным явлением, это свыше 50% месячной нормы осадков", - сказали в гидрометцентре.

Порядка 60 мм осадков выпало в селе Лермонтовка в Бикинском районе - это также около половины нормы за месяц для этой местности. В Вяземском районе, по оценкам синоптиков, выпала треть нормы. По остальной территории края прошли умеренные дожди. В четверг в регионе также отмечаются небольшие дожди, в частности, в центральной и южной его частях.

Неустойчивая погода сохранится в Хабаровском крае и 1 сентября - во время школьных торжественных линеек могут быть дожди. На выходных в регионе ожидается теплая солнечная погода, днем температура воздуха может подняться до 28 градусов тепла.

В Хабаровском крае складывается неблагоприятная паводковая обстановка, идет подъем уровня воды в разных реках.