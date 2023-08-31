Рилсмейкер и менеджер по продажам песен артистам вошли в топ необычных творческих вакансий

Также в списке оказались должности режиссера YouTube-сериала и промышленного дизайнера

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Рилсмейкер, режиссер YouTube-сериала и менеджер по продажам песен артистам вошли в подборку необычных творческих вакансий исследовательского центра сервиса "Зарплата.ру". Таким специалистам предлагают зарплату от 25 тыс. до 150 тыс. рублей, рейтинг имеется в распоряжении ТАСС.

"На удаленную работу ищут менеджера по продажам песен артистам, готового без страха звонить и писать Клаве Коке, Асти, Лолите, Егору Криду, Филиппу Киркорову, Инстасамке и другим певцам и певицам. Работодатель предлагает оклад 30 тыс. рублей и процент с каждой проданной песни (средняя цена песни - 50-150 тыс. рублей). В вакансии подчеркивается, что для этой должности крайне важно любить коммерческую поп-музыку, а в условия входит при отклике прислать топ-5 своих любимых современных русскоязычных песен", - говорится в подборке сервиса.

В топ творческих предложений также включили должность промышленного дизайнера с зарплатой от 150 тыс. рублей. Такого специалиста ищет московская компания, специалисту предстоит разрабатывать дизайн зарядных станций для электромобилей, а также банкоматов и касс. Также оклад 150 тыс. рублей и премии предлагают ведущему дизайнеру российского бренда женского нижнего белья и домашней одежды. Его обязанности - работать в связке с конструктором, составлять техническую документацию на модели, участвовать в худсоветах, фотосессиях и профессиональных выставках в России и Европе.

В список также попала вакансия режиссера для YouTube-сериала. Работодателю важно, чтобы кандидат имел опыт работы на съемочной площадке, отличные коммуникативные навыки, высокую насмотренность YouTube, системность, любовь к подросткам и небольшому хаосу. Зарплата - до 80 тыс. рублей, работа по выходным. Кроме того, на зарплату 100 тыс. рублей может рассчитывать рилсмейкер магазина женской одежды в Москве. В обязанности входит съемка и монтаж фото и видео 3-4 раза в неделю, важно, чтобы кандидат мог предлагать и реализовывать новые идеи для контента.

Актеров и операторов квестов-перфомансов ищут в Санкт-Петербурге, зарплата - до 55 тыс. рублей. Важно быстро принимать решения и выходить из нестандартных ситуаций, управлять своими эмоциями и эмоциями людей, уметь давать конструктивную обратную связь.

Исследовательский центр включил в рейтинг вакансию художника росписи по фарфору и керамике в Москве. Зарплата сдельная, в среднем от 45 тыс. до 65 тыс. рублей, работа полный день или вахтовым методом. А в Краснодаре в творческую мастерскую по изготовлению изделий из пенопласта требуется помощник скульптора, в обязанности входит резка изделий на станке и создание несложных фигур. График работы свободный, можно без опыта работы, зарплата - от 25 тыс. рублей.