Зампред Думы попросил Минпромторг создать базовый школьный набор по цене до 15 тыс. рублей

Борис Чернышов указал на то, что, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, в 2023 году россияне в среднем потратили около 43 тыс. рублей на сборы в школу одного ребенка

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил письмо министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову с предложением создать базовый школьный набор с фиксированной стоимостью до 15 тыс. рублей, в который войдут качественные товары отечественных производителей. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

Чернышов в письме указал на то, что, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, в 2023 году россияне в среднем потратили по 43 029 рублей, чтобы собрать в школу одного ребенка. Для большинства российских семей, продолжил он, сборы в школу являются серьезным ударом по семейному бюджету.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность создания базового школьного набора с фиксированной стоимостью до 15 тыс. рублей, в который войдут качественные товары отечественных производителей, рекомендованные Минпромторгом и Роспотребнадзором. Наборы должны формироваться по принципу сезонности, то есть в двух вариантах на каждый год", - говорится в документе.

В базовый школьный набор Чернышов предлагает включить школьную форму, обувь, спортивную форму и канцтовары. Такой набор, по его мнению, должен обязательно продаваться в каждом населенном пункте и быть рекомендован всем федеральным торговым сетям.

Как подчеркнул в своем письме парламентарий, инициатива станет логичным продолжением ранее предложенной им же к разработке и реализации программы "Первосентябрьский капитал", предусматривающей выплату в размере 25% от средней зарплаты в конкретном регионе на каждого ребенка школьного возраста. "Этих средств хватит для того, чтобы приобрести базовый школьный набор, а также снизить финансовую нагрузку на российские семьи", - заключил депутат.