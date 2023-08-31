В Москве ожидаются переменная облачность и до плюс 28 градусов

Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Переменная облачность, погода преимущественно без осадков с температурой до плюс 28 градусов ожидаются в Москве в последний день лета. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от 26 до 28 градусов тепла. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до плюс 14 градусов.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах от плюс 23 до плюс 28 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до плюс 11 градусов.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.