Забайкальский краеведческий музей выпустил мультсериал про историю региона

Всего выйдет три серии

ЧИТА, 31 августа. /ТАСС/. Забайкальский краевой краеведческий музей имени Алексея Кузнецова выпустил первую серию мультфильма "Загадочная Даурия" (0+) про основные этапы развития региона. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры края.

"Всего выйдет три серии: в первой покажут прибытие Петра Бекетова в 1653 году, во второй [расскажут] об истории кочевников и степей до прихода сюда русского народа, а в третьей уже дойдет до истории БАМа", - приводятся слова директора краеведческого музея Виктора Колосова.

По сюжету двое забайкальских детей во время прогулки по музею нашли волшебный камень, который перенес их в прошлое. Теперь ребятам нужно собрать исторические артефакты, чтобы вернуться в свое время. Сценарий "Загадочной Даурии" написали сотрудники краеведческого музея. Мультфильм посвящён 370-летию вхождения Забайкалья в состав Российского государства.

Остальные серии выйдут в сентябре. Их будут публиковать в соцсетях и на официальном канале министерства культуры Забайкалья на платформе Rutube.

Даурия - это историческое название части территории Забайкалья. Топоним дали русские первопроходцы по названию населявшей регион монголоязычной народности дауров. К Даурии относили земли за озером Байкал - современные территории Республики Бурятия, Забайкальского края и Амурской области.