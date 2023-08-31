В Хабаровском крае прогнозируется подъем воды в малых реках

Ожидаются подъемы уровня воды на 0,5-1,3 м

ХАБАРОВСК, 31 августа. /ТАСС/. Гидрологи прогнозируют подъем уровня воды более чем на метр в ближайшие дни в малых реках Хабаровского края из-за дождей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на Дальневосточный гидрометцентр.

"В связи с прошедшими дождями в ближайшие двое суток ожидаются подъемы уровня воды на 0,5-1,3 м на реках Подхорёнок, Хор, Матай, Манома с затоплением низкой поймы на глубину 0,3-0,8 м", - говорится в сообщении.

На территорию Хабаровского края влияние оказывает циклон, образовавшийся в районе Желтого моря. На юге региона прошли ливни, выпало от трети до более половины месячной нормы осадков за неполные сутки.

Сейчас в южных районах Хабаровского края отмечаются подъемы воды на 20-40 см в сутки. Уровень выше неблагоприятной отметки наблюдается на реке Уссури на участке от села Лончаково до Новосоветского, вода продолжит подниматься.

Как сообщалось ранее две группы спасателей направили на дежурство в Вяземский район и в район имени Лазо. Они проводят мониторинг обстановки у поселений Шумное и Солонцовый. Паводок проходит без угрозы жилым домам. Сейчас из-за разлива рек вода сохраняется на четырех участках дорог внутри населенных пунктов Видное, Кедрово и Кукелево Вяземского района и Гайтер Комсомольского района. Проезд по дорогам возможен.

Сообщается, что на Амуре у Хабаровска в течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 15-20 см. Ранее данный прогноз гидрологов о достижении отметок 450-500 см у Хабаровска сохраняется. Неблагоприятной для города считается отметка 450 см, опасной - 600 см. Может подтопить дачи, приусадебные участки, дороги, низкие места.